شكرا لقرائتكم خبر عن ردم 32 تجمعا مائيا والان نبدء بالتفاصيل

ردمت بلدية محافظة الجبيل «32» تجمعا مائيا، ضمن حملة لردم التجمعات المائية، وفق برنامج لمكافحة الحشرات في أحياء المحافظة، شملت مخطط الخالدية والحمراء والراشد وغرب المزارع «حي الضباب»، وذلك ضمن جهود البلدية في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة. وعززت فرق مكافحة الحشرات عملها ضمن الخطة المعدة مسبقا لعمليات الرش «التضبيب الحراري»، والرش اليدوي لـ «الحاويات» داخل الأحياء السكنية، خلال الأسبوع الواحد بحيث يتم المرور على 4 أحياء في اليوم الواحد. وذكر رئيس بلدية المحافظة م. نايف الدويش أن البلدية حصرت في وقت سابق جميع أماكن التجمعات المائية مع تحديد مساحاتها ونسبة العمق فيها وأعدادها والبدء بردمها ورشها بالمبيدات اللازمة لمنع تكاثر الحشرات وفق الإمكانيات المتاحة، منوها بأن الحملة تأتي من الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة وإزالة التشويه البصري في أحياء المحافظة ضمن برنامج عمل يتضمن القضاء على تلك التجمعات والحد من المخاطر التي تسببها.

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