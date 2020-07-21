شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير محطة تصريف الأمطار برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة التشغيل والصيانة التابعة لبلدية رأس تنورة عملية تأهيل وتطوير لمحطة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، مع إجراء اختبارات التشغيل للمعدات التي تم تركيبها بالمحطة. وكثفت البلدية الرقابة على أسواق النفع العام ومحلات غسيل الملابس ومحلات الخضار والفواكة، بالإضافة إلى تعزيز حملات الرش والتعقيم بالمحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

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