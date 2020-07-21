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محمد بن مسعود - الدمام - قدمت إدارة نادي النصر الشكر للعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، على دعمه المالي، بعد أن قدم "بغلف" دعمًا ماليًا قدره مليون وسبعمائة ألف ريال، بحسب ما أعلن النادي، أمس الاثنين.
وثمنت الإدارة بدورها مبادرة بغلف، ووصفتها بغير المستغربة.
وكانت إدارة النصر قدمت شكرها خلال الأيام الماضية إلى الأمير خالد بن فهد على تكفله بصفقة عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي الذي وقع عقد انتقاله إلى النصر لمدة 3 أعوام مقبلة.
بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-21
قدمت إدارة نادي النصر الشكر للعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، على دعمه المالي، بعد أن قدم "بغلف" دعمًا ماليًا قدره مليون وسبعمائة ألف ريال، بحسب ما أعلن النادي، أمس الاثنين.
وثمنت الإدارة بدورها مبادرة بغلف، ووصفتها بغير المستغربة.
وكانت إدارة النصر قدمت شكرها خلال الأيام الماضية إلى الأمير خالد بن فهد على تكفله بصفقة عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي الذي وقع عقد انتقاله إلى النصر لمدة 3 أعوام مقبلة.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:10 AM
قدمت إدارة نادي النصر الشكر للعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، على دعمه المالي، بعد أن قدم "بغلف" دعمًا ماليًا قدره مليون وسبعمائة ألف ريال، بحسب ما أعلن النادي، أمس الاثنين.
وثمنت الإدارة بدورها مبادرة بغلف، ووصفتها بغير المستغربة.
وكانت إدارة النصر قدمت شكرها خلال الأيام الماضية إلى الأمير خالد بن فهد على تكفله بصفقة عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي الذي وقع عقد انتقاله إلى النصر لمدة 3 أعوام مقبلة.
، بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر ،
المصدر : الخليج 365
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