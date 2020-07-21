محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة. وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة. تمديد تكليف "وائل مطير" بالشؤون الصحية بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-21 أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة. وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة. Advertisements 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 12:59 AM أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة. وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة. ، تمديد تكليف "وائل مطير" بالشؤون الصحية بمكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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