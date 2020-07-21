، في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حددت المحكمة الثالث عشر من محرم المقبل موعداً لجلسة في قضية مشروع طريق الحصمة النصف ملياري والتي رفعها مواطن ضد فرع النقل يتهم فيها بتغير المسارات وتقليصها. وأشعرت المحكمة جميع الأطراف بموعد الجلسة والتي ستعقد عن بُعد.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في القضية في فبراير الماضي وتقرر تأجيل النظر فيه وبينت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعداً لجلسة ثانية قبل أن تؤجَّل بسبب جائحة كورونا.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "الخليج 365" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
وقال فرع "النقل" بجازان في وقت سابق إنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.
في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلةقاسم الخبراني الخليج 365 2020-07-21
حددت المحكمة الثالث عشر من محرم المقبل موعداً لجلسة في قضية مشروع طريق الحصمة النصف ملياري والتي رفعها مواطن ضد فرع النقل يتهم فيها بتغير المسارات وتقليصها. وأشعرت المحكمة جميع الأطراف بموعد الجلسة والتي ستعقد عن بُعد.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في القضية في فبراير الماضي وتقرر تأجيل النظر فيه وبينت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعداً لجلسة ثانية قبل أن تؤجَّل بسبب جائحة كورونا.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "الخليج 365" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
وقال فرع "النقل" بجازان في وقت سابق إنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:56 AM
أشعرت جميع الأطراف بموعد الجلسة والتي ستُعقد عن بُعد
حددت المحكمة الثالث عشر من محرم المقبل موعداً لجلسة في قضية مشروع طريق الحصمة النصف ملياري والتي رفعها مواطن ضد فرع النقل يتهم فيها بتغير المسارات وتقليصها. وأشعرت المحكمة جميع الأطراف بموعد الجلسة والتي ستعقد عن بُعد.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في القضية في فبراير الماضي وتقرر تأجيل النظر فيه وبينت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعداً لجلسة ثانية قبل أن تؤجَّل بسبب جائحة كورونا.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "الخليج 365" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
وقال فرع "النقل" بجازان في وقت سابق إنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.
، في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في قضية مشروع الـ500 مليون بالحصمة.. المحكمة تحدد 13 محرم موعداً للجلسة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.