شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صرخات معنفة الرياض التي قادت وحدة الحماية لإنقاذها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قاد مقطع فيديو نشرته جارة " معنفة الرياض " الجهات المختصة لمتابعة الحالة وتحديد موقعها ومباشرتها.
وكانت جارة معنفة الرياض قد وثقت مقطعًا أظهر صرخاتها، وذلك بعدما لاحظت تكراره بشكل يومي، ما جعلها تعتقد أنها تتعرض للتعنيف، ونشرت المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكد أنه تم التعرف على موقع الحالة وجار اتخاذ اللازم.
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