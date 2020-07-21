شكرا لمتابعة خبر عن بدأت بالعسل.. قصة صاحبة مطعم «جريش أم الريش» في القصيم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أثبتت سيدة جدارتها في الطهي؛ فتسابق عليها الناس من داخل منطقة القصيم وخارجها، حتى تجاوزت مبيعاتها اليومية في مهرجان الكليجا 3 آلاف ريال.

وقالت صاحبة محل جريش أم الريش لبرنامج " الراصد " إن بدايتها كانت في العام الماضي في أحد المهرجانات الصيفية، ولاقت إقبالاً كبيرًا؛ وهو ما شجعها على التوسع في إنتاجها من الجريش، والقرصان، والكبسة، وتسجيل علامتها التجارية في وزارة التجارة، وتسعى قُدمًا إلى افتتاح مطعمها الخاص بالأكلات الشعبية.

وأضافت : كانت بايتي منذ 3 سنوات استأجرت مكان في حديقة وطاولة ووضعت عليها 3 علب من العسل في أول يوم وواحدة مع اولاد كانوا يلعبون طوحوا العسل.

وتابعت : فرفضت أن أخذ منهم تعويض واقترحت عليا اخت الطبخ وبدأت ابيع " الجريش " ودخلت في العديد من المهرجانات واشتهرت به.