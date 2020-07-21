وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأردني

أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، بنظيره الأردني، أيمن الصفدي.

تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.