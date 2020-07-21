الحصيني: أمطار مستمرة على 5 مناطق.. وموجة حر تلامس الـ٥٠ درجة

نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية..
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تستمر يوم غد الثلاثاء، الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب الطائف.
وأوضح الحصيني، أن هناك نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران والشرقية وسواحل الغربية.
كما توقع أنه بعد أن شهدت معظم المناطق درجة حرارة حول المعدل اليومين الماضيين، أن تشهد المملكة غدًا موجة حر خامسة، تسجل فيها درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي وتقترب من الـ50، وتسجل على الشرقية والخليج والمدينة والرياض والقصيم من 45 إلى 48، فيما تسجل (حائل والجوف وتبوك والشمالية والمدينة) درجة حرارة تتراوح بين 42 إلى 47.
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