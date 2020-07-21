وزارة الموارد البشرية: شروط الاستفادة بالتفويض الإلكتروني للصلاحيات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن خدمة التفويض الإلكتروني تتيح الاستفادة من خدمة تعريف مستخدمي المنشآت، وتسهم في تسريع وتسهيل إدخال البيانات.

شروط الحصول على الخدمة:

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط الواجب توافرها من أجل الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني والتي تتمثل في :

- يجب أن يكون المستخدم المراد تعريفه مسجلًا مسبقًا في أنظمة وزارة العمل.

- يتم السماح بتعريف أكثر من (مدير حساب للمنشأة / مستخدم منشأة(.

- تعريف (مدير حساب المنشأة) متاح للسعوديين فقط و يشترط أن يكون على صلة بالمنشأة.

- مدير حساب المنشأة له صلاحية على جميع خدمات المنشأة المعرف عليها ويمكن لمدير حساب المنشأة تعريف مستخدم جديد على المنشأة وإعطاءه صلاحية على بعض أو كل خدمات المنشأة المعرف عليها.

- تعريف مستخدم المنشأة يشترط أن يكون على صلة بالمنشأة وأن يكون مواطنًا سعوديًا.

- يجب على (مدير حساب المنشأة / مستخدم المنشأة) الموافقة على تعريفه قبل السماح له بطلب أي خدمة من الخدمات وذلك بعد دخوله على بوابة الخدمات الإلكترونية.

- يتم إيقاف جميع الخدمات على (مدير حساب المنشأة / مستخدم المنشأة) في حال تم إيقاف المستخدم أو عند انتهاء تاريخ الصلاحية.

- يمكن تغيير مدير حساب الرقم الموحد عن طريق مكتب العمل.

- لا يمكن لمدير حساب الرقم الموحد السابق بتقديم أي خدمة لأي فرع يتبع للرقم الموحد.

آلية الاستفادة من الخدمة

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وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن يتم تعريف مدير حساب الرقم الموحد على منشأة الرقم الموحد وتكون له صلاحية على جميع خدمات المنشآت التابعة للرقم الموحد، ويتمكن من إدارة بيانات المستخدمين لكل منشأة من المنشآت التابعة للرقم الموحد عن طريق تعريف المستخدمين وإعطاء الصلاحية لهم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم تعريف مدير حساب الرقم الموحد آلياً مع أي من الحالات التالية:

- المستثمر الأجنبي.

- مدير السجل التجاري للشركة.

- مدير السجل التجاري للمنشاة الفردية.

- مقدم طلب فتح ملف منشاة في قطاع التنمية.

- مقدم طلب فتح ملف منشاة.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخطوات المطلوبة لتعريف التفويض الالكتروني، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

- اختيار المنشأة.

- اختيار إضافة (مدير حساب المنشأة / مستخدم المنشأة).

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