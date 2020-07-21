عبر مسار منعزل.. تخصيص سيارة نقل ضحايا كورونا من الحد الجنوبي

دشن رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببللحمر، سعد بن حسين بن مشيلح، بحضور أعضاء مجلس الإدارة باللجنة مبادرة «مسؤوليتي التطوعية الصحية» عبر أحد المسارات التطوعية ضمن مسارات نشامي عسير والتي يقدم بها المتطوع فائز بن حسين الأحمري خدمة لأبطال الحد الجنوبي من مدنيين وعسكريين في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد.

يأتي انطلاق هذه المبادرة بعد عرضها واعتمادها وإخضاعها للمعايير الصحية والتي أشرف عليها مدير قطاع ظهران الجنوب الصحي، محمد على آل فرج، عبر إدارات القطاع الصحية المتخصصة وبعد موافقة وتأييد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.

المبادرة الجديدة ذات هدف احترازي وهي عبارة عن تقديمه لسيارة فان مطابقة للمعايير الصحية لنقل الحالات المشتبه بها والوفيات المؤكدة من فيروس كورونا من مصابي الحد الجنوبي مدنيين وعسكريين ونقل هذه الحالات بصفة خاصة وبمسار منعزل بعيدًا عن وسائل النقل الأخرى سواء في قطاع الصحة أو القطاعات المشاركة المدنية والعسكرية وهذا المسار يضمن بقاء جميع وسائل النقل ومستقليها في مأمن من هذه الإصابات ومخالطيها.

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وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بجميع المجالات التطوعية وتشجيعه لها والتي تخدم المجتمع وطنا ومواطنين.

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