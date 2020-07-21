الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية وغبار على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء؛ لافتة إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة ١٨- ٤٠كم/ساعة.، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة ١0-٣٨ كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين ممتر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج .