وزارة البيئة تحدِّد موقع فيديو حرق القطة بـ«شكل مروِّع»

المتحدث استشهد بـ«مكافأة خاصة»..
علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مقطع فيديو متداول يظهر حرق قطة بشكل مروِّع، وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله بن مساعد أبا الخيل عبر حسابه بـ«تويتر» إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لحرق قطة، تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًا، وأتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.
وذكر متحدث الوزارة أن إحدى المنظمات الهندية المختصة أعلنت عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن المتسبب، ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممن لديه معلومات تخالف ذلك، التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ أو التواصل مع النيابة العامة
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