ملك البحرين وعاهل الأردن وأمير الكويت يتصلون بخادم الحرمين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين، داعيًا الله- عز وجل- أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، فيما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله- العلي القدير- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وقد شكر خادم الحرمين جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقَّى خادم الحرمين اتصالًا هاتفيًا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين، سائلًا الله- عز وجل- أن يمتعه بالصحة والعافية، وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.