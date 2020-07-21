رحيل صاحب العمود النحيل لكن

إلى ما قبل عام 2000 ، لم يكن اسمه معروفا، أو مطروحا في المشهد الصحافي السعودي، ولكن مع انطلاقة صحيفة «دوت الخليج»، بزغ اسمه، متقدما الصفوف - ببراعة - في طرح الرأي المحلي الذي يحمل في طياته أحلام وهموم وطموحات المجتمع.

في فترة بسيطة، نجح (صالح الشيحي) في كسر معادلة محدودية انتشار اسم (الصحافي العامل في المحليات) ، ولفت الأنظار بـ (لكن) عموده (النحيل) - كما كان يسميه - الذي دأب على نشره يوميا في أخيرة (دوت الخليج)، متلمسا احتياجات الناس، ناقلا أوجاعهم وأشواقهم للمسؤولين، متلحفا رداء دوت الخليج الزاهي.

بالأمس، نعاه دوت الخليج إثر رحيله، مودعا الحياة، بعد وقت يعد قصيرا - بمقاييس الزمن الصحافي - لكنه عميق، طويل ومؤثر وشامخ، دفع المئات منذ ليلة الإثنين، لسكب الكلمات والعبارات، مترحمة عليه، حزينة على إنهاء (كورونا) مشواره في الحياة، وفي الصحافة التي ظل يؤمن بأنها لابد أن تكون عونا للمواطن /‏‏ الإنسان على مواجهة متاعب العيش.

الشيحي المعلم، الذي عمل في الحقل التربوي، واتخذ من الصحافة سلما للشهرة، ومنبرا لطرح هموم الناس، جاء على مركب فاره وجميل، من أقصى حدود الشمال، من مدينة صغيرة، تسمى رفحاء، ليكبر بعشقه للوطن، والكتابة التي تشكل سلوى وصوتا للمواطن، وطرح مشكلاته على طاولة المسؤولين بكل صدق وشفافية.

تغمده الله بواسع رحمته، وجبر أهله في مصابهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صالح محمد الشيحي

متزوج

عدد الأبناء 2

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بكالوريوس لغة عربية من كلية المعلمين بالجوف 1413

وكيل لمدرسة في رفحاء بالحدود الشمالية

متعاون مع صحيفة عكاظ منذ عام 1408هـ ولمدة سنتين

عمل متعاونا مع صحيفة المدينة والملاعب الرياضية

انتقل للعمل متفرغا بنظام الإعارة لمدة سنة واحدة للعمل في صحيفة دوت الخليج السعودية في مركزها الإقليمي الدمام خلال فترة الصدور حيث عمل رئيسا لقسم المحليات في المركز.

كتب في الملاعب الرياضية زاوية أسبوعية بعنوان (جولات شمالية) خلال عامي 1411هـ و 1412هـ.

كاتب عمود يومي في صحيفة دوت الخليج بعنوان (لكن)