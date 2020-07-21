23 مشروعا لتطوير المرافق الصحية بمنطقة عسير

علمت «دوت الخليج» أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، بصدد تنفيذ 23 مشروعا تستهدف تحديث وتطوير البنى التحتية والتقنية والصحية في المديرية والمرافق الصحية التابعة لها في المنطقة. وتشتمل أبرز المشروعات على استكمال أعمال تطوير، وإحلال بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات التابعة للشؤون الصحية. مشاريع صحة عسير 01 تطوير بيئة العمل والمدخل الرئيسي للمبنى (2) بمديرية الشؤون الصحية 02 تطوير الموقع والواجهات الخارجية 03 استكمال أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام 04 إحلال وتطوير المداخل الرئيسية بمستشفى عسير المركزي 05 تطوير قسم الكلى بمستشفى بللحمر العام 06 أعمال إنشائية لمستودع الأطراف الصناعية بمركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب 07 تطوير وتحديث المولدات الكهربائية الاحتياطية بمستشفى محايل العام 08 استكمال أعمال مشروع إنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى أبها للولادة والأطفال 09 مشروع تطوير أرضيات فينيل المختبر الإقليمي ومركز السموم 10 توريد أجهزة تقنية لإدارات الصحة 11 تطوير قسم التعقيم والمختبر بمستشفى محايل العام Advertisements 12 تجهيز وتأثيث المستودعات بالصحة 13 تأمين الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية لمركز التأهيل الطبي 14 إحلال وتطوير بنك الدم بقسم المختبر بمستشفى عسير المركزي 15 إحلال وتطوير استراحات الأطباء وقسم المسالك بمستشفى عسير المركزي 16 إحلال وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى بللسمر بعسير 17 توريد وتركيب وحدات UPS للمراكز الصحية بقطاع خميس مشيط 18 تطوير الأعمال الكهروميكانيكية لمركز الكوارث والأزمات بعسير 19 تطوير الطوارئ ومنطقة البلازا وواجهات مستشفى خميس مشيط العام 20 تطوير قسم الطوارئ والأقسام الحرجة وعيادات الانتظار بمستشفى عسير المركزي 21 تطوير الواجهات الخارجية ومنطقة البلازا وقسم الأمراض التنفسية بمستشفى عسير المركزي 22 استكمال ملاحظات الاستلام الابتدائي لمراكز الرعاية الصحية الأولية للمجموعة الخامسة والسادسة والسابعة 23 تطوير الموقع العام والمظلات والحواجز الخرسانية بمستشفى أبها للولادة والأطفال



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