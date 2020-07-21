23 مشروعا لتطوير المرافق الصحية بمنطقة عسير

وتشتمل أبرز المشروعات على استكمال أعمال تطوير، وإحلال بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات التابعة للشؤون الصحية.
مشاريع صحة عسير
01 تطوير بيئة العمل والمدخل الرئيسي للمبنى (2) بمديرية الشؤون الصحية
02 تطوير الموقع والواجهات الخارجية
03 استكمال أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى أحد رفيدة العام
04 إحلال وتطوير المداخل الرئيسية بمستشفى عسير المركزي
05 تطوير قسم الكلى بمستشفى بللحمر العام
06 أعمال إنشائية لمستودع الأطراف الصناعية بمركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب
07 تطوير وتحديث المولدات الكهربائية الاحتياطية بمستشفى محايل العام
08 استكمال أعمال مشروع إنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى أبها للولادة والأطفال
09 مشروع تطوير أرضيات فينيل المختبر الإقليمي ومركز السموم
10 توريد أجهزة تقنية لإدارات الصحة
11 تطوير قسم التعقيم والمختبر بمستشفى محايل العام
12 تجهيز وتأثيث المستودعات بالصحة
13 تأمين الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية لمركز التأهيل الطبي
14 إحلال وتطوير بنك الدم بقسم المختبر بمستشفى عسير المركزي
15 إحلال وتطوير استراحات الأطباء وقسم المسالك بمستشفى عسير المركزي
16 إحلال وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى بللسمر بعسير
17 توريد وتركيب وحدات UPS للمراكز الصحية بقطاع خميس مشيط
18 تطوير الأعمال الكهروميكانيكية لمركز الكوارث والأزمات بعسير
19 تطوير الطوارئ ومنطقة البلازا وواجهات مستشفى خميس مشيط العام
20 تطوير قسم الطوارئ والأقسام الحرجة وعيادات الانتظار بمستشفى عسير المركزي
21 تطوير الواجهات الخارجية ومنطقة البلازا وقسم الأمراض التنفسية بمستشفى عسير المركزي
22 استكمال ملاحظات الاستلام الابتدائي لمراكز الرعاية الصحية الأولية للمجموعة الخامسة والسادسة والسابعة
23 تطوير الموقع العام والمظلات والحواجز الخرسانية بمستشفى أبها للولادة والأطفال
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