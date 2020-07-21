السعودية اليوم / الحكومة الرواندية تسمح بإعادة فتح المساجد وتخفف بعض الإجراءات الاحترازية



كيغالي 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت الحكومة الرواندية السماح بفتح المساجد في عموم البلاد، في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة

وكانت الحكومة الرواندية أعلنت إجراءات جديدة في يونيو الماضي لتخفيف القيود عن المناسبات الدينية ومنها السماح بحضور عدد محدود لحفلات الزواج والجنائز.

وتم الإعلان في الأول يونيو عن إجراءات تخفيف الإغلاق جزئياً في رواندا حيث تلقت الشركات العمومية والخاصة إذناً باستئناف العمل مع العمال الأساسيين بينما يستمر العمال الآخرون في العمل عن بعد.

// انتهى //

01:30ت م

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كيغالي 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة الرواندية السماح بفتح المساجد في عموم البلاد، في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ، مع التقيد بالتوجيهات الطبية، خاصة التباعد البدني وارتداء الكمامات.وكانت الحكومة الرواندية أعلنت إجراءات جديدة في يونيو الماضي لتخفيف القيود عن المناسبات الدينية ومنها السماح بحضور عدد محدود لحفلات الزواج والجنائز.وتم الإعلان في الأول يونيو عن إجراءات تخفيف الإغلاق جزئياً في رواندا حيث تلقت الشركات العمومية والخاصة إذناً باستئناف العمل مع العمال الأساسيين بينما يستمر العمال الآخرون في العمل عن بعد.// انتهى //01:30ت م0315

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