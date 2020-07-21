السعودية اليوم / وفد سياحي يزور معالم الطائف التراثية والتاريخية



الطائف 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

اطلع وفد سياحي على أبرز المعالم السياحية والتاريخية بمحافظة الطائف وما تتضمنه من مقومات وتنوع كبير في الطبيعة، ضمن الباقات السياحية التي خصصتها الهيئة

وزار الوفد السياحي عدداً من المساجد الأثرية " عداس ، والكوع ، والقنطرة " حيث تحمل تلك المساجد قصص تراثية وتاريخية أوردتها كتب السير والأدب العربي والتاريخ الإسلامي.

وتعد مدينة الطائف واحدة من أجمل المدن لوقوعها على قمة جبل غزوان وارتفاعها عن سطح البحر بنحو 2800 ألف متر أدى إلى جذب كثير من المجموعات السياحية من محبي رياضات التسلق والهايكنج إلى جانب قربها من العاصمة المقدسة بنحو 70 كيلاً شرق مكة المكرمة.

ثم الوفد متحف الشريف الذي تبلغ مساحته أكثر من 6 آلاف متر مربع الذي يجمع بين التاريخ والتراث والكثير من القطع الأثرية ومحلات الحرف اليدوية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية "السيف، والبندق، والرمح، والخنجر" وأدوات القهوة وأواني الطبخ والحلي والملبوسات النسائية إلى جانب صور لمدينة الطائف ومعالمها القديمة، وساحة السيارات القديمة.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة خصصت ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" أكثر من 100 باقة منوعة للوجهات السياحية عبر الموقع الإلكتروني "روح السعودية"

https://www.visitsaudi.com/ar للأفراد والأسر والسياح وتضم خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والمتطلبات للاستمتاع بالأنشطة السياحية المتنوعة في عشر وجهات سياحية هي : ( الرياض، والشرقية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجدة، والطائف، وينبع، وأملج، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ) بما يتوافق مع طبيعة وطقس المكان فكل وجهة لها ميزتها التي تختص بها.

// انتهى //

01:18ت م

0312



الطائف 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساطلع وفد سياحي على أبرز المعالم السياحية والتاريخية بمحافظة الطائف وما تتضمنه من مقومات وتنوع كبير في الطبيعة، ضمن الباقات السياحية التي خصصتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" الذي يستمر إلى أواخر سبتمبر المقبل.وزار الوفد السياحي عدداً من المساجد الأثرية " عداس ، والكوع ، والقنطرة " حيث تحمل تلك المساجد قصص تراثية وتاريخية أوردتها كتب السير والأدب العربي والتاريخ الإسلامي.وتعد مدينة الطائف واحدة من أجمل المدن لوقوعها على قمة جبل غزوان وارتفاعها عن سطح البحر بنحو 2800 ألف متر أدى إلى جذب كثير من المجموعات السياحية من محبي رياضات التسلق والهايكنج إلى جانب قربها من العاصمة المقدسة بنحو 70 كيلاً شرق مكة المكرمة.ثم الوفد متحف الشريف الذي تبلغ مساحته أكثر من 6 آلاف متر مربع الذي يجمع بين التاريخ والتراث والكثير من القطع الأثرية ومحلات الحرف اليدوية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية "السيف، والبندق، والرمح، والخنجر" وأدوات القهوة وأواني الطبخ والحلي والملبوسات النسائية إلى جانب صور لمدينة الطائف ومعالمها القديمة، وساحة السيارات القديمة.يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة خصصت ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" أكثر من 100 باقة منوعة للوجهات السياحية عبر الموقع الإلكتروني "روح السعودية"https://www.visitsaudi.com/ar للأفراد والأسر والسياح وتضم خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والمتطلبات للاستمتاع بالأنشطة السياحية المتنوعة في عشر وجهات سياحية هي : ( الرياض، والشرقية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجدة، والطائف، وينبع، وأملج، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ) بما يتوافق مع طبيعة وطقس المكان فكل وجهة لها ميزتها التي تختص بها.// انتهى //01:18ت م0312

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد سياحي يزور معالم الطائف التراثية والتاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.