

نواكشوط 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت موريتانيا خمسين إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أنه بهذه الإحصائية يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا 5923 حالةً، منها 3632 حالة شفاء، و155 حالة وفاة.

// انتهى //

00:57ت م

0310



نواكشوط 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت موريتانيا خمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أنه بهذه الإحصائية يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا 5923 حالةً، منها 3632 حالة شفاء، و155 حالة وفاة.// انتهى //00:57ت م0310

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل خمسين إصابة جديدة بكورونا و 196 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.