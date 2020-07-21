السعودية اليوم / مصر تسجل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 627 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28924 شخصاً، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 88402 إصابةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4352 حالة وفاة.

// انتهى //

23:56ت م

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القاهرة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و 50 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28924 شخصاً، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 88402 إصابةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4352 حالة وفاة.// انتهى //23:56ت م0297

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