السعودية اليوم / مالي تعلن لأول مرة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في مالي اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس

واستقر عدد المصابين بالفيروس بذلك عند 2475 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 121 حالة وفاة.

وأشارت المصادر إلى تعافي 1851 مصاباً من الفيروس.

// انتهى //

23:49ت م

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باماكو 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في مالي اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي.واستقر عدد المصابين بالفيروس بذلك عند 2475 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 121 حالة وفاة.وأشارت المصادر إلى تعافي 1851 مصاباً من الفيروس.// انتهى //23:49ت م0295

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