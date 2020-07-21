السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 13 حالة وفاة، و 190 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في البلاد وصل إلى 35058 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 197162 شخصاً.

// انتهى //

23:32ت م

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روما 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 13 حالة وفاة، و 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل بذلك إجمالي الإصابات فيها إلى 244642 إصابةً.وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في البلاد وصل إلى 35058 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 197162 شخصاً.// انتهى //23:32ت م0289

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