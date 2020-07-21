شكرا لقرائتكم تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يسجل 191.87 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-21 تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يسجل 191.87 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 219.27 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 201 ريالًا. Advertisements سعر الذهب اليوم الثلاثاء: أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 191.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 164.46 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 127.91 ريال. وبالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 12 فسجلت 109.64 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,819 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,535 ريالًا.



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