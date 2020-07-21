2020-07-21

ارتفاع طفيف لأسعار النفط بعد أنباء عن لقاح كورونا المحتمل

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف اليوم، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال أنباء عن لقاح محتمل لفيروس كورونا، والمحادثات الجارية بشأن صندوق للاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصادات المتضررة من الجائحة.

Advertisements

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 14 سنتاً، أو 0.3 في المئة، لتسجل عند التسوية 43.28 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً، أو 0.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 40.81 دولاراً للبرميل.

المزيد

جديد الأخبار