محمد بن مسعود - الدمام - "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 88402 والوفيات 4352 حالة أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين أنها سجلت 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28924 شخصًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 88402 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4352 حالة وفاة. مصر تسجِّل 627 إصابة جديدة بـ"كورونا" و50 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-21 أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين أنها سجلت 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28924 شخصًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 88402 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4352 حالة وفاة. Advertisements 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 12:18 AM "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 88402 والوفيات 4352 حالة "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 88402 والوفيات 4352 حالة أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين أنها سجلت 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28924 شخصًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 88402 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4352 حالة وفاة. ، مصر تسجِّل 627 إصابة جديدة بـ"كورونا" و50 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجِّل 627 إصابة جديدة بـ"كورونا" و50 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.