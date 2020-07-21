، الإعدام لكويتي قتل زوجته السعودية الحامل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب خلافات شخصية.. وكان تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة التمييز بإعدام مواطن كويتي؛ قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء بسبب خلافات شخصية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017 حين أقدم كويتي (31 عامًا) على قتل زوجته السعودية (25 عامًا) خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

ووفقًا لتقارير كويتية فإن المتهم اعترف بقتل زوجته وهي حامل، وتم انتقال الجهات الأمنية إلى موقع الحادثة، ونقلت الزوجة إلى المستشفى.

وأشارت المصادر الأمنية في الكويت إلى أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه الجريمة.