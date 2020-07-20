شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطه. وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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