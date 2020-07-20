شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» و«كليفرلي» يناقشان الشراكة الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال المحادثات، التي تأتي ضمن زيارة افتراضية أجراها كليفرلي إلى المملكة، مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في إطار أولويات الشراكة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها قمة مجموعة العشرين وقمة مؤتمر المناخ 26.
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