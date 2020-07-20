شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 45 ألفًا واليونان 195 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 45312 حالةً بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم أنها أحصت 580 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 295372 حالةً، مضيفة أنها أجرت منذ بداية انتشار الفيروس أكثر من 130ر10 ملايين كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالعدوى أو ممن أصيبوا بها فعلاً.

كما سجلت اليونان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 195 حالةً، فيما ارتفعت الإصابات إلى 4102 حالةً بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أن حالتين من بين الإصابات الجديدة كُشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان وبقية الحالات حدثت في مناطق متفرقة في البلاد.