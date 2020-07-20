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موجة حر خامسة اليوم ودرجة الحرارة تقترب من الـ50
مع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.
وتوقع الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن تستمر اليوم الثلاثاء الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب الطائف.
وتابع الحصيني أن هناك نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران والشرقية وسواحل الغربية، كما توقع أنه بعد أن شهدت معظم المناطق درجة حرارة حول المعدل اليومين الماضيين، أن تشهد المملكة غدًا موجة حر خامسة.
ولفت الحصيني إلى أن موجة الحر ستسجل فيها المملكة درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي وتقترب من الـ50، حيث تسجل على الشرقية والخليج والمدينة والرياض والقصيم من 45 إلى 48، فيما تسجل (حائل والجوف وتبوك والشمالية والمدينة) درجة حرارة تتراوح بين 42 إلى 47.
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