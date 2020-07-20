2020-07-21

التجارة تعاقب مقيمًا تورط في حيازة ونقل اللحوم الفاسدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وزارة التجارة التشهير بمقيم تورط في حيازة ونقل اللحوم الفاسدة في منطقة مكة المكرمة.

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وقالت التجارة: إن المخالف يدعى هارون حسين عمر يحيى سوداني الجنسية، ويعمل في نقل السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مخالفة حيازة اللحوم الفاسدة ونقلها بطريقة مخالفة للمواصفات.

ولفتت التجارة إلى أنه تم تطبيق بحق المخالف غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ونشر الحكم على نفقة المخالف.

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