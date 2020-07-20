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حكم بإعدام كويتي قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء
نفذ جريمته وسلم نفسه للأجهزة الأمنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أمرت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الاثنين، بإعدام مواطن كويتي، قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء؛ بسبب خلافات شخصية.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017، حين أقدم كويتي على قتل زوجته السعودية من مواليد 1995، خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.
تفاصيل الحادث:
وذكر مصدر أمني آنذاك، أن ”متابعات الخليج 365 وهو من مواليد 1989، سلّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)“، مضيفًا أن ”رجال الأمن نقلوا الزوجة إلى المستشفى، بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة“.
وأكد المصدر أنه تمت إحالة متابعات الخليج 365 إلى جهات الاختصاص لبدء التحقيقات، ومعرفة دوافع الجريمة، مبينًا أن متابعات الخليج 365 كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه للجريمة.
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