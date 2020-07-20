إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج الابتعاث الثقافي

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج الابتعاث الثقافي.

وأوضحت الثقافة أن العدد الإجمالي للمرشحين والمرشحات سجل 1157، منهم 1040 مرشحًا ومرشحة لمسار الراغبين الجدد بالدراسة (البرنامج التأهيلي) و26 مرشحًا ومرشحة لمسار الدارسين على حسابهم الخاص وأيضًا 91 مرشحًا ومرشحة لمسار الحاصلين على قبول مسبق.

وفيما يلي تفاصيل نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج الابتعاث الثقافي.

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ويقدم البرنامج عددًا من المزايا للطلاب والطالبات في مسار الدارسين على حسابهم الخاص ومسار الحاصلين على قبول مسبق، سعيًا لتحقيق الهدف المنشود من الابتعاث بمعايير مرتفعة وصورة مرضية، ويتضمن ذلك تحمّل البرنامج لجميع تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، بالإضافة للرعاية الصحيّة، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس، وتقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي، ومدّ يد العون له في كلِّ ما من شأنه تعزيز غايات البرنامج وتحقيق تطلّعاته، إضافة إلى إمكانيّة الانضمام لبرامج تدريبيّة خارج المملكة بعد التخرّج، تتفاوت مدّتها بما يصل إلى سنتين كحدّ أقصى، مع استمرار صرف مكافأة الطالب الشهريّة، وكافّة المميزات الأخرى.

ويعد البرنامج أحد مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى تزويد المجال الثقافي السعودي بالفرص التعليمية النوعيّة التي ترفع من كفاءة المثقف السعودي وتمنحه المعارف الصحيحة والمطلوبة للنهوض بالقطاع الثقافي إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وقيمتها الحضارية.

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