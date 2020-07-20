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أمريكا تسجل 63,201 إصابة جديدة بكورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 63,201 إصابة جديدة و498 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيها وصل إلى 3,761,362، فيما بلغ عدد الوفيات 140,157 حالة وفاة.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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