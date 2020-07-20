نصائح هامة يجب اتباعها في الصيف

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، العديد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها في فصل الصيف.

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وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إنه يجب الإكثار من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، مع الابتعاد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس، وإن كان لابد فعليك بالشمسية، بالإضافة إلى ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة الألوان، وأيضًا عدم ترك الطفل أبدًا في سيارة وحده ولو لمدة دقيقتين، مع الاستحمام يوميًّا والاهتمام بنظافة الجلد.

وتابع النمر ناصحًا: لا تترك الفطور مهما كان السبب؛ حفاظًا على قلبك.

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