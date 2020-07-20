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القدية تمنح ساجكو عقدًا بقيمة 700 مليون ريال لتشييد الطرق والجسور
من المقرر أن تنتهي الأعمال بالكامل منتصف مايو 2023
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
أعلن مشروع القدية عن تفاصيل عقد جديد مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات السعودية (ساجكو) بقيمة 700 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات لتشييد مصارف مياه الأمطار، والجسور، والطرق الرئيسية بالمشروع خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي بالكامل في منتصف شهر مايو من عام 2023.
طرق و7 جسور:
ويتضمن العقد تشييد 45 كيلومترًا من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة تتيح الوصول إلى منطقة المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة، وتمر هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة المتنزهات العائلية، والمرافق الرياضية التي تتميز بقدرتها على استضافة البطولات الدولية، والأكاديميات الرياضية ومرافق العروض الفنية والمهرجانات والترفيه، وحلبات السباق لهواة رياضة السيارات، والفعاليات الخارجية والمغامرات، وعدد من الأنشطة التاريخية والثقافية والتعليمية.
حفريات مليونية:
وستقوم شركة ساجكو بأعمال حفريات يصل حجمها إلى 6.5 مليون متر مكعب من التربة مع إضافة ما يزيد عن 80 ألف متر مكعب من الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلًا عن 1.2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق، وستوفر هذه الطرق والجسور بالوصول إلى جميع مرافق ووجهات القدية بالهضبة السفلية، ما يتيح نقل مواد البناء والمعدات إلى مواقع المشروع.
وتتمثل رؤية القدية في إنشاء مدينة جديدة ترسخ مكانتها على الخريطة العالمية باعتبارها مركزًا إقليميًّا ودوليًّا وستواصل القدية أعمال التشييد والبناء وتطوير الشراكات الإستراتيجية حتى عام 2022، ثم تبدأ بعد ذلك مراحل التشغيل التجريبي والتكليف، قبل موعد الافتتاح الرسمي في عام 2023.
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