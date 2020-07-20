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مدير عام الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة

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2020-07-20

مدير عام الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة

اطلع على آلية سير العمل بهما ومدى جاهزيتهما في إنجاز المعاملات

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة .

وشملت الجولة التفقدية مركزي (الكر و البهيتة)، حيث اطلع على آلية سير العمل بهما ومدى جاهزيتهما في إنجاز المعاملات وتنفيذ الإجراءات.

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وأوضح اللواء اليحيى أن قوة اللجان الإدارية الموسمية للجوازات تعمل خلال مهمة موسم الحج على مدار الساعة بمراكز مداخل مكة المكرمة، وتتم متابعتها باستمرار لضمان السرعة في التنفيذ والدقة في الأداء لتسيير الأعمال و إصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

وشدد على المواطنين والمقيمين كافة للتقيد بالأنظمة والتعليمات ، وأنه سوف يتم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين .



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