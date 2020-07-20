مستجدات كورونا في مؤتمر الصحة غدًا

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30 ذي القعدة 1441 والمقرر عقده عند الساعة 3:35 عصرًا.

وقالت الصحة عبر إنفوجرافيك لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المتحدث خلال المؤتمر سيكون الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث الوزارة الرسمي، لكشف مستجدات الوضع العالمي بالنسبة إلى كورونا كما يرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخلال المؤتمر سيكشف العبدالعالي عن إجمالي عدد الحالات المحلية المسجلة والفحوصات التي تم إجراؤها لكشف الفيروس.

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وكشفت وزارة الصحة اليوم عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (5524) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (203259) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (47567) حالة، من بينها (2196) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (253349) حالة، توفي منهم (2523) حالة.

توزيع الحالات الجديدة: كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2429) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: جدة 254، الهفوف 195، الرياض 196، الطائف 122، مكة المكرمة 116، الدمام 103، المبرز 102، حفر الباطن 91، المدينة المنورة 65، نجران 48.

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