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اجتماع لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين 

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2020-07-20

اجتماع لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين 

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعًا وزاريًّا تحت رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين يومي 22- 23 يوليو 2020

ومن المتوقع أن يعقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمرًا صحفيًّا بعد الاجتماع لإبراز نتائجه.



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