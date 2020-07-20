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2020-07-20 اجتماع لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعًا وزاريًّا تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين يومي 22- 23 يوليو 2020 ومن المتوقع أن يعقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمرًا صحفيًّا بعد الاجتماع لإبراز نتائجه.



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