القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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