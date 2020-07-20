خادم الحرمين يجري فحوصات لالتهاب المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. وقال الديوان الملكي في بيانه «دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية».

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