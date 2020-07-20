شكرا لقرائتكم خبر الجهات العاملة بالمسجد الحرام تناقش الإجراءات الاحترازية في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام اجتماعه أمس برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكلاء الرئيس، ومشاركة عدد من الجهات الأمنية والصحية التي تعمل داخل المسجد الحرام.

وأكد المجلس خلال اللقاء تطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس «كورونا» بالمملكة، وعلى رأسها تكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات والاشتراطات الصحية، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي من خلال قنوات الرئاسة الالكترونية.

وقدم الدكتور السديس الشكر لجميع الجهات المشاركة على الجهود التي قدمت خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف، مطالبا جميع الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد الحرام بأن تتحد وتوحد الجهود وتستمر على ما هي عليه من نجاح وتميز وتعاون.

إلى ذلك أطلق القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف أمس عن بعد عبر منصة زووم فعاليات موسم حج هذا العام 1441، والذي يحتوي على مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية لجميع فئات المجتمع، والهادفة إلى تنمية ونشر الوعي الديني فيما يتعلق بالشعائر المقدسة، وتفعيل مشاركة المدربين والمدربات في النهوض بالمستوى الثقافي المجتمعي لزوار المكتبة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوثيق مكانة المكتبة الثقافية، ودعما للأهداف والمرتكزات الاستراتيجية التي تنتهجها المكتبة، وإبرازا لرسالة الحرمين.

وانطلق الموسم ببرنامج «ملتقى الشوق والحنين للبيت العتيق»، من تقديم وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، والمشرفتين التربويتين تركية العبيدي ومريم الجعيد، وتضمن محاور تمثلت في مكانة مكة المكرمة، ومعنى شعائر الله وكيفية تعظيمها، وكذلك فضائل مكة، والمخالفات في الحرم، إضافة للجهود النسائية في خدمة الحرمين الشريفين.