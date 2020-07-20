، استخراج بيانات مسجل قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران ،

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أفاد مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني "بي.إي.إيه"، اليوم (الاثنين)، بأن المحققين استخرجوا بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف المكتب على "تويتر" أنه استخلص بنجاح بيانات مسجل الصوت بقمرة القيادة للطائرة المنكوبة بما في ذلك الحادث ذاته، وفقًا لـ"رويترز".
ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى عن محتوى التسجيل الصوتي، الذي يضم التواصل الشفهي بين الطيارين وغيره من الأصوات داخل القمرة.
ويجري استخلاص البيانات المتوقع أن يستغرق معظم الأسبوع الجاري بحضور محقق إيراني، ويراقب العملية محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا، فضلاً عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وشركة بوينج وشركة سافران المصنعة للمحركات.
استخراج بيانات مسجل قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20
أفاد مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني "بي.إي.إيه"، اليوم (الاثنين)، بأن المحققين استخرجوا بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف المكتب على "تويتر" أنه استخلص بنجاح بيانات مسجل الصوت بقمرة القيادة للطائرة المنكوبة بما في ذلك الحادث ذاته، وفقًا لـ"رويترز".
ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى عن محتوى التسجيل الصوتي، الذي يضم التواصل الشفهي بين الطيارين وغيره من الأصوات داخل القمرة.
ويجري استخلاص البيانات المتوقع أن يستغرق معظم الأسبوع الجاري بحضور محقق إيراني، ويراقب العملية محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا، فضلاً عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وشركة بوينج وشركة سافران المصنعة للمحركات.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:27 PM
يضم التواصل الشفهي بين الطيارين
أفاد مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني "بي.إي.إيه"، اليوم (الاثنين)، بأن المحققين استخرجوا بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف المكتب على "تويتر" أنه استخلص بنجاح بيانات مسجل الصوت بقمرة القيادة للطائرة المنكوبة بما في ذلك الحادث ذاته، وفقًا لـ"رويترز".
ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى عن محتوى التسجيل الصوتي، الذي يضم التواصل الشفهي بين الطيارين وغيره من الأصوات داخل القمرة.
ويجري استخلاص البيانات المتوقع أن يستغرق معظم الأسبوع الجاري بحضور محقق إيراني، ويراقب العملية محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا، فضلاً عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وشركة بوينج وشركة سافران المصنعة للمحركات.
، استخراج بيانات مسجل قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران ،
المصدر : الخليج 365
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