شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بتمديد سن التقاعد للممارسي الصحي على طاولة «الشورى» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، بطلب إلى المجلس ليكون سن التقاعد للممارسين الصحيين هو (٦٢) عاماً بدلاً من (٦٠) عاماً.

وعلق "الساعاتي" على طلبه خلال جلسة المجلس التي عقدت قائلا: "بناء على الظروف والمتغيرات المستجدة خاصة مع تداعيات جائحة "كوفيد ١٩" التي جسدت الأهمية الحيوية للجيش الأبيض لأمننا الصحي الآني والمستقبلي، فإنني أطالب بهذا التعديل، وبالطبع مشروطاً برغبة الممارس الصحي في التمديد وتوفر اللياقة الصحية لديه".

Advertisements

وشمل طلب "الساعاتي" : الأطباء الأخصائيين والعامين وفئات التمريض والفئات الطبية المساعدة اخصائيين وفنيين في تخصصات الأشعة والمختبرات والعمليات والتخدير والصيدلة والعلاج الطبيعي والتنفسي والتغذية العلاجية وغيرها.

وعن مبررات الطب تضمنت الأتي: ( مقتضيات المصلحة والحاجة الوطنية، ذلك أن المقترح سيحقق زيادة مدة الاستفادة من الطاقات البشرية الصحية الخبيرة، وأن الموظف في هذه السن يملك رصيداً زاخراً من الخبرة العملية تنعكس على الخدمة المقدمة للمرضى وعلى استفادة الجيل الجديد من الموظفين من خبراته. كما أن نسبة الأطباء السعوديين لا تتجاوز ٣٣٪ من إجمالي الأطباء العاملين بالمملكة، ولا تتجاوز نسبة التمريض السعوديين ٤٠٪، كذلك نسبة الفنيين الصحيين السعوديين لا تتجاوز ٧٧٪).

ومن بين المبررات أيضًا التي أشار إليها عضو الشورى، هي أن متوسط مأمول الحياة –متوسط عمر الإنسان السعودي- وصل إلى ٧٦ عاماً حسب الإحصاءات الرسمية، وأن الـ ٦٠ عاماً بالتاريخ الهجري هي في حقيقتها ٥٨ عاماً بالتاريخ الميلادي.