شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة على عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع باحث المناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب الطائف.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر ": " متوقع نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران والشرقية وسواحل الغربية ".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان ومناطق " مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة " ، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.
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