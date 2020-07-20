شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول زيارة لسجين من طريف فور خروجه لوالد المقتول الذي استقبله بحفاوة وترحيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى): أظهر مقطع فيديو أول زيارة للسجين طلال دخيل الحازمي فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي في محافظة طريف. أظهر مقطع فيديو أول زيارة للسجين طلال دخيل الحازمي فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي في محافظة طريف. وجاء خروج السجين طلال الحازمي من السجن بعد دفع الدية المقررة عليه. وبدا في الفيديو الذى نشرته صحيفة " عكاظ " استقبال حافل وترحيب من قبل والد المقتول فيصل العبيد بالسجن طلال الحازمي. ولاقى المقطع انتشارا وتداولها واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بموقف والد المقتول خلال استقباله لقاتل نجله.

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