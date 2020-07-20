شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة الحرمين تقف على جاهزية باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام استعداداً لفتحه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وقفت رئاسة شؤون الحرمين على جاهزية باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام استعداداً لفتحه خلال موسم حج ١٤٤١.

وتحظى المشاريع المقامة بالمسجد الحرام باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، تزامناً مع الخدمة المتميزة التي تقدمها الدولة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وتأتي الإجراءات التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تُحدث يومياً وفقاً للمستجدات التي يضمن فيها سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

واتخذت الرئاسة جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار هذا الفيروس ولضمان سلامة حجاج بيت الله العتيق، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق سبل الراحة والاطمئنان لهم ليؤدوا نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة وأمن وأمان.