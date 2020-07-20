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إزالة أكثر من ١٦ ألف صبة خرسانية عشوائية بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت أمانة منطقة الرياض من إزالة أكثر من ١٦ ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال ٩٠ يومًا.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر " إن ذلك يأتي ضمن جهودها للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.

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