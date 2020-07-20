شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة» تكشف حقيقة فيديو «حرق القطة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح المتحدث باسم وزارة البیئة والمیاه والزراعة عبدالله بن مساعد أبا الخیل حقیقة المقطع المتداول لحرق قطة.
وقال عبر حسابه على " تويتر " أنه تم رصده فور ظھوره في الشبكات الاجتماعیة. وبدأت الوزارة إجراءات التقصي محلیا، واتضح أن أول ظھور للمقطع في الھند، وبعدھا مالیزیا، ویدعم ذلك البیئة التي تم فیھا التصویر.
كما أعلنت إحدى المنظمات الھندیة المختصة عن مكافأة لمن یدلي بمعلومات عن المتسبب.
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