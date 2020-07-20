شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: هناك أطفال يتأثرون بمضاعفات فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن هناك أطفال يتأثرون أكثر من غيرهم بمضاعفات فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الوزارة، أن الأطفال يُعتبرو أقل تأثرًا بمضاعفات الفيروس مقارنة بالبالغين ولكن هنالك فئات لديهم حالات مرضية تجعلهم يتأثرون بأعراض جانبية.

وأشارت إلى أن أبرز تلك الأعراض هي: من لديهم أمراض القلب الخلقية منذ الولادة، من لديهم أمراض الرئة المزمنة، من يستخدم أدوية تثبيط المناعة، مرضى السكري، مرضى الربو.

وأضافت أن هناك إجراءات وقائية لابد من اتخاذها مثل: الاستمرار بالخطة العلاجية الخاصة بالطفل، التأكد من توفر كمية كافية من أدوية الطفل، تأكد من أخذ طفلك لجميع اللقاحات لمنع الإصابة بأمراض أخرى، استشارة طبيب عبر تطبيق صحة عند الحاجة.